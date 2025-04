Ravello (FdI), appello Sap su sicurezza non cade nel vuoto

"All'appello del Sap, lanciato questa mattina in occasione del nono congresso regionale, noi rispondiamo come abbiamo sempre fatto, in modo puntuale e coerente con due provvedimenti fondamentali, di cui andiamo assolutamente orgogliosi: il decreto Sicurezza, e la proposta di legge che renderà automatica la costituzione in parte civile della Regione Piemonte in caso di aggressione nei confronti di chi lavora per la collettività, dagli operatori socio-sanitari alla protezione civile, passando per tpl, scuola, vigili del fuoco e forze dell'Ordine". Così Roberto Ravello, vicecapogruppo FdI a Palazzo Lascaris, che a proposito del dl Sicurezza sottolinea che "è una scelta netta che supera di slancio l'irresponsabile ostruzionismo della sinistra e fornisce, finalmente, strumenti di tutela adeguati alle donne e agli uomini in divisa. "Percorriamo con convinzione e tempestività la strada della legalità e della sicurezza - afferma l'esponente FdI - nel solco di un mandato popolare che sul tema si conferma granitico".