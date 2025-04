Dazi: Cirio, "importante tenere aperta porta del dialogo"

"C'è bisogno che il nostro Paese segua un doppio canale di attività: da una parte c'è l'impegno del nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani, in queste ore a Bruxelles con la lista di proposte per capire e per dare contenuti a quella che al momento è soltanto una dichiarazione di titoli, ma che dobbiamo ancora approfondire sugli interscambi. E dall'altra parte c'è l'azione della premier Meloni, che si unisce complementariamente a quella dell'Europa, forte di un rapporto personale con il presidente Trump, e anche di una storica amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti". Così oggi, al Vinitaly, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, a proposito dei dazi imposti dall'America. "Dev'essere un'azione e non una reazione - ha aggiunto Cirio -, perché come ha ben interpretato la presidente Meloni, serve agire e non reagire. Ed è necessaria per non creare il panico, anche se è giusta la preoccupazione sui dazi in quanto siamo persone responsabili. E' importante tenere aperta la porta del dialogo".