Arrivato negli Usa il cuore della Stazione spaziale lunare

E' arrivato negli Stati Uniti il 'cuore' della futura Stazione spaziale in orbita lunare: Halo è il modulo dove potranno risiedere gli astronauti delle missioni Artemis per l'esplorazione della Luna. Partito da Torino Halo è giunto in Arizona dove sarà integrato con altri elementi, di propulsione e di potenza, in vista del lancio previsto nel 2027. Acronimo di Habitation and Logistics Outpost, Halo è stato realizzato in Italia, negli stabilimenti della Thales Alenia Space (Thales - Leonardo) a Torino, e ha ora completato il viaggio a bordo di un aereo cargo che l'ha portato in Arizona dove è stato trasportato negli stabilimenti della Northrop Grumman. Qui il modulo sarà sottoposto a interventi di integrazione con una serie di altri elementi e successivamente sarà trasportato in Florida, nel Centro spaziale Kennedy da dove dovrà partire a bordo di un razzo Falcon Super Heavy di SpaceX. Halo sarà il cuore della futura stazione spaziale cislunare denominata Gateway di cui costituirà il primo habitat per gli astronauti delle missioni Artemis, fornendo uno spazio dove vivere, lavorare, condurre ricerche scientifiche e prepararsi alle missioni sulla superficie lunare. Halo ha un diametro di 3 metri ed è lungo 7 metri, uno spazio sufficiente a dare sostentamento fino a quattro astronauti per un massimo di 30 giorni durante l'invio e il ritorno da spedizioni sulla superficie lunare. Inoltre sono presenti 3 portelli di attracco per gli altri moduli e per i veicoli che lo visiteranno, in particolare la navetta Orion che sarà usata per le missioni lunari di Artemis.