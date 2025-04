Foti, "ancora alcune difficoltà per i Comuni sul Pnrr"

Per i Comuni ci sono ancora "alcune difficoltà" sulla gestione del fondi Pnrr: lo ha detto il ministro degli Affari europei, le Politiche di coesione, il Pnrr, Tommaso Foti, parlando all'evento sul Pnrr e gli investimenti pubblici organizzato da Anci. "È bellissimo avere l'87% dei progetti in linea con i programmi, abbiamo 18 miliardi di spesa in movimento ma ai Comuni sono riservati 24 miliardi", ha detto Foti, spiegando che quei 6 miliardi che mancano "dobbiamo scovarli, e vedere intervento per intervento come sta andando perché è una massa imponente".