Europa Radicale, "Totti a Mosca fa il cucchiaio all'Italia"

"E' molto di più di un autogol quello che Francesco Totti ha fatto. Non vedere che questo gesto simbolico diviene arma contro l'Ucraina, diviene fuoco amico contro chi lotta per la nostra libertà, è qualcosa di letteralmente incredibile. Il regime criminale di Mosca, il regime assassino di Putin, sta utilizzando come previsto la visita (a caro prezzo) del campione italiano per dare lustro a sé stesso, per segnare l'amicizia degli italiani già mostrata a reti russe unificate in occasione della manifestazione 'pacifista' dei Cinque Stelle di sabato". Così Igor Boni, coordinatore di Europa Radicale. "Totti si è prestato a uno scambio vergognoso: in cambio di denaro la vendita simbolica di un intero Paese, il suo - ha aggiunto Boni - Nella storia del calcio si è visto molto ma mai che un simbolo di una nazionale, di una nazione, facesse un cucchiaio nella sua porta mentre si gioca la partita più importante". "Totti lo sapeva, è stato avvisato, non potrà dire di non aver compreso. Si è nascosto dietro ad una dichiarazione ipocrita 'Non ci vado se me lo dice una autorità competente'. L'autorità competente dovrebbe essere la sua coscienza, la sua intelligenza, la sua valutazione. Che evidentemente non ci sono, sono assenti", ha concluso Boni.