Detenuto aggredisce agente nel carcere di Torino

Un detenuto nel carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino ha aggredito un agente della polizia penitenziaria colpendolo alla testa con un bastone. A denunciare quanto accaduto è Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Il collega, dopo essere stato assistito dal personale sanitario interno, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria, dove gli sono stati prescritti alcuni giorni di prognosi", racconta Santilli. L'aggressione è avvenuta all'interno della Terza Sezione del padiglione C. "Ancora una volta, ci troviamo a denunciare un episodio che non può essere considerato un fatto isolato, ma che si inserisce in un contesto ormai ben noto: le carceri italiane, e in particolare quelle piemontesi, sono da tempo teatro di eventi critici e aggressioni che mettono a rischio l'incolumità del personale - dice Santilli - È inaccettabile che la sicurezza degli operatori venga sistematicamente sottovalutata". "Per questo - conclude Santilli - chiediamo un intervento concreto e non più rinviabile da parte del ministero della Giustizia e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, affinché si adottino misure urgenti per tutelare chi, ogni giorno, garantisce la legalità e la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari".