Carceri: detenuto si toglie la vita a Cuneo

Un detenuto del carcere di Cuneo si è tolto la vita questa mattina all'interno della sua cella. A renderlo noto è il segretario per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Vicente Santilli. "Il personale di polizia penitenziaria è prontamente intervenuto tentando ogni possibile manovra di soccorso, in attesa dell'arrivo del medico di turno e, successivamente, del personale del 118. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato vano", ha spiegato. "È sempre doloroso, per chi lavora nel mondo penitenziario, trovarsi di fronte a simili tragedie che lasciano un senso di impotenza e di profonda amarezza - dice Santillli - Ma ancora una volta, siamo costretti a sottolineare quanto la questione del disagio psichico e del rischio suicidario all'interno degli istituti penitenziari rappresenti una vera emergenza nazionale". "Non possiamo più limitarci alla conta delle tragedie - aggiunge - Occorre un cambio di passo concreto e immediato: non si può parlare di sistema penitenziario senza tutelare realmente la dignità e la sicurezza, tanto dei detenuti quanto del personale che ogni giorno vi lavora". "Questo ulteriore suicidio avvenuto nel carcere di Cuneo deve far riflettere sulla condizione in cui vivono i detenuti e su quella in cui è costretto a operare il personale di Polizia Penitenziaria", commenta. Per Donato Capece, segretario generale del Sappe "questi drammatici eventi, oltre a costituire una sconfitta per lo Stato, segnano profondamente i nostri agenti che devono intervenire - prosegue - Si tratta spesso di agenti giovani, lasciati da soli nelle sezioni detentive, per la mancanza di personale".