Edilizia sanitaria, accordo Regione Piemonte-Politecnico

La Regione Piemonte e il Politecnico di Torino si alleano per la sanità con un accordo di collaborazione per lo sviluppo del Piano di edilizia sanitaria. Prima azione è l'avvio, entro l'estate, di un corso di alta formazione executive in ingegneria per la sanità rivolto a tecnici di Asl e Regione, una 'academy' di edilizia sanitaria per la formazione continua del personale tecnico e per la formazione di giovani professionalità per i percorsi professionali che il piano edilizio creerà. L'accordo prevede anche una task force di edilizia sanitaria, per la manutenzione programmata e la ristrutturazione del patrimonio esistente e per le nuove strutture sanitarie e un gruppo di lavoro dedicsto all'efficienza energetica. "Avere il Politecnico accanto è garanzia assoluta di qualità", sottolinea il presidente Alberto Cirio, mentre l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi, evidenzia che "una delle componenti importanti del nostro Piano sanitario è proprio la formazione, che il Politecnico offrirà ai nostri tecnici rendendoli più capaci di affrontare la grande sfida che abbiano davanti. E sarà anche un'eredità della Regione per il futuro". "Oggi - aggiunge il rettore, Stefano Corgnati - inizia una partnership importante su un tema che per un ateneo tecnologico riveste un ruolo chiave. L'edilzia sanitaria oggi è un grande campo di innovazione tecnologica - aggiunge - e con questo accordo creiamo nuove competenze non solo per chi già opera nel settore ma anche per giovani che si appassionino a questo tema così complesso. Una grande palestra anche per i nostri studenti a cui far fare tirocini, tesi di laurea o di dottorato e rutti i dipartimenti saranno parte di questo percorso", conclude.