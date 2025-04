Cirio, entro fine aprile il contratto per il Parco della Salute

"Entro il mese di aprile ci sarà la firma del contratto del Parco della Salute propedeutico all'avvio dei lavori. Finalmente partono". Ad annunciarlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla conferenza stampa di presentazione dell'accordo di collaborazione fra Regione e Politecnico di Torino per lo sviluppo del Piano di edilizia sanitaria. "Questo era il luogo migliore per comunicarlo, perché questa partnership col Politecnico - sottolinea Cirio - ci dà ulteriori garanzie, perché abbiamo trovato i soldi per fare 11 nuovi ospedali, li abbiamo localizzati ma adesso bisogna farli bene e in fretta. E il Politecnico al nostro fianco è una garanzia che questo percosso non troverà ostacoli".