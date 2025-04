Peste suina: 30 nuovi casi in Piemonte, 13 in Liguria

Nelle ultime due settimane in Piemonte e Liguria sono stati riscontrati complessivamente 43 nuovi casi di Peste suina africana, tutti tra i cinghiali. A fornire l'aggiornamento è l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. Per due comuni, Alessandria e Rapallo (Genova) si è trattato della prima positività dall'inizio dell'emergenza. Dal 24 marzo al 6 aprile sono stati 30 i nuovi casi accertati: otto in provincia di Alessandria e 22 in provincia di Novara (14 a Cerano, 8 a Trecate). In Liguria sono state riscontrate 13 positività in provincia di Genova: a Borzonasca, Casella, Genova, Lavagna, Rapallo, Recco (tre), 7 a Rossiglione (quaranta). Il totale sale in regione a 1055. Con i casi di Alessandria e Rapallo diventano 179 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana. Non sono stati riscontrati nuovi casi negli allevamenti suinicoli.