Patenti e revisioni truccate a Torino, tre arrestati

Altre tre misure cautelari sono state emesse nell'ambito dell'inchiesta della guardia di finanza di Torino, denominata "True or false", sulle revisioni fasulle ed sugli esami per la patente truccati, che a ottobre e novembre 2024 aveva portato a trentacinque indagati. Questa volta in tre sono finiti agli arresti domiciliari: due titolari di un'autoscuola e il procacciatore di esaminandi. L'indagine, coordinata dalla Procura di Torino e condotta dai finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano, aveva avuto origine da una segnalazione su un dirigente della Motorizzazione civile, che si allontanava in maniera ingiustificata dal luogo di lavoro. Secondo gli inquirenti il funzionario infedele, dietro pagamenti in denaro, falsificava i certificati di revisione, effettuava accessi abusivi al sistema informatico della Motorizzazione civile e truccava gli esami teorici per il conseguimento della patente B. Ad ottobre erano stati eseguiti quattro provvedimenti cautelari, il sequestro preventivo dell'illecito profitto e di nove patenti truccate. Ora, dopo l'acquisizione di nuovi elementi emersi da ulteriori interrogatori, gli investigatori sono arrivati ai tre.