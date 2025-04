Nallo (Iv), "produzione di Stellantis crolla, Cirio assente"

"Il crollo della produzione Stellantis in Italia, -35,5% nel primo trimestre 2025, è una fotografia drammatica di un disimpegno che dura da anni. A Mirafiori ci si limita ad annunciare un singolo nuovo modello, come se bastasse a compensare anni di desertificazione. Non è così. E chi oggi governa il Piemonte, a partire dal presidente Cirio, non sta muovendo un dito per tutelare occupazione, produzione e futuro della nostra manifattura". Lo dichiara la consigliera regionale Vittoria Nallo (Stati Uniti d'Europa per il Piemonte). "Con 7.000 dipendenti in meno in Stellantis rispetto all'epoca Marchionne e altri 3.000 persi in Magneti Marelli dopo la vendita, è evidente - prosegue Nallo - che il piano industriale promesso da Elkann non esiste. O peggio, esiste, ma è centrato fuori dall'Italia. A confermarlo è il trasferimento del cuore decisionale in Francia, le chiusure annunciate e la vendita di asset strategici come Comau, un'eccellenza piemontese che è stata svenduta al miglior offerente. Cirio: assente".