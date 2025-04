Asaps, 24 vittime della strada nell'ultimo fine settimana

Sono state 24 le vittime della strada nell'ultimo fine settimana, dal 4 al 6 aprile, in aumento rispetto alle 22 del precedente weekend, secondo i dati analizzati e diffusi dall'Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. Sono morti 9 automobilisti, 10 motociclisti, due ciclisti, un conducente di camion, uno di monopattino e uno di quad. La vittima più giovane un ragazzo di 15 anni, la più anziana un uomo di 99, rimasto ferito nel precedente fine settimana, 12 avevano meno di 35 anni. Si contano due incidenti plurimortali con 6 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di dieci incidenti fatali, 16 quelli avvenuti su strade statali e provinciali. Sono state 8 le vittime in Puglia, 4 in Lombardia, 2 in Emilia-Romagna, una in Veneto, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Basilicata, Sicilia, Sardegna.