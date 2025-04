Intesa Anci-Federcasa sulle politiche abitative

Semplificare le relazioni tra i Comuni e le aziende associate a Federcasa, in particolare su iniziative di valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico destinato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, ma anche studiare misure e azioni comuni, da sottoporre soprattutto a Governo e Parlamento, per contrastare i fenomeni di degrado e tensione sociale sviluppando l'edilizia sociale pubblica: questi alcuni degli ambiti di collaborazione previsti da un protocollo d'intesa stipulato dai presidenti di Anci, Gaetano Manfredi, e di Federcasa Marco Buttieri. L'accordo prevede anche una collaborazione per definire ipotesi risolutive, progetti, soluzioni condivise in merito alle principali criticità del comparto delle case popolari destinate alle fasce più deboli della popolazione, anche in riferimento alle opportunità di sostegni europei, nazionali e regionali. Anci e Federcasa inoltre si impegnano ad approfondire il tema delle politiche per l'abitare, con particolare riguardo al Social Housing, alla sicurezza, manutenzione ed adeguamento funzionale, all'efficientamento del patrimonio edilizio, nonché all'attuazione del Piano Casa, alla pianificazione urbanistica della rigenerazione urbana per l'aumento degli alloggi pubblici, del patrimonio pubblico destinato all'edilizia residenziale pubblica e a quella sociale. "La casa è il fulcro della dignità umana, il fondamento - afferma Manfredi - della stabilità sociale e il punto di partenza per la realizzazione personale e collettiva. Garantire un alloggio adeguato e sicuro per tutti i cittadini è un imperativo etico, sociale ed economico che non possiamo ignorare. La grande emergenza abitativa che viviamo in Italia ci impone di perseguire azioni e politiche integrate per dare una risposta concreta alle esigenze di tutti coloro che faticano a trovare soluzioni abitative sul libero mercato, promuovendo al contempo la coesione sociale e la rigenerazione urbana". "Siamo riusciti - ricorda Buttieri -nell'intento di porre all'attenzione dell'agenda politica il tema della Casa in Europa, con il nuovo Commissario e la Commissione speciale sulla crisi abitativa, e in Italia, con il Piano Casa in prossima discussione e le risorse del PNRR destinate come mai finora alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico. I nostri inquilini sono la nostra vera priorità e per garantire loro un'abitazione che costituisca una vera casa a misura d'uomo, dove poter vivere con dignità, lavoreremo in sinergia con i Comuni italiani per reperire risorse da investire e ridurre soprattutto il peso dei costi della gestione ordinaria sull'economia familiare. Solo così potremo dire di aver svolto in modo pieno il nostro ruolo di Aziende al servizio della Comunità", conclude il presidente di Federcasa.