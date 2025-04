Nursing Up Piemonte, raccolta firme per riconoscere aumenti

Premiare le competenze acquisite con un adeguamento dello stipendio: con questo scopo in tutti i presidi del complesso ospedaliero, Molinette, Sant'Anna, Regina Margherita e Cto, è stata avviata una raccolta firme. L'obiettivo è "sostenere il riconoscimento del Dep (Differenziale economico di professionalità), previsto dal contratto collettivo nazionale. Il Dep è una forma di riconoscimento economico per il personale sanitario che premia la competenza acquisita nel tempo dello svolgimento delle mansioni della propria area di classificazione" spiega in una nota Nursing Up Piemonte. "Parliamo - sottolinea Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte - di un vero e proprio passaggio di carriera orizzontale: non si cambia profilo, ma si valorizzano concretamente l'esperienza e le competenze maturate giorno dopo giorno. Non è solo un adeguamento economico, pari a circa 1.200 euro annui, ma un riconoscimento della crescita professionale e delle responsabilità che i nostri operatori sanitari si assumono quotidianamente". La raccolta firme "nasce con la volontà di sensibilizzare l'Azienda e per portare al tavolo delle trattative una richiesta fortemente condivisa con i lavoratori" evidenzia il sindacato. "In un contesto di eccellenza come quello della Città della Salute, centro di riferimento a livello europeo, è fondamentale valorizzare concretamente chi ogni giorno lavora in prima linea nei reparti. Dopo anni di immobilismo si deve comprendere quanto questa richiesta sia sentita e quanto sia ormai non più rinviabile una risposta concreta" conclude Delli Carri.