Altec si aggiudica i servizi per l'Iss fino al 2029

Altec, società partecipata dall'Agenzia spaziale italiana e da Thales Alenia Space, ha stretto un accordo per finalizzare un contratto quinquennale da 61 milioni di euro allo stand Ice al 40/o Space Symposium a Colorado Springs (Usa), per i controlli di missione per la Iss (Stazione spaziale internazionale), ovvero per il consolidamento dei servizi di addestramento, logistica e supporto alle operazioni per la Iss e l'esplorazione. È stato siglato ieri dal direttore dell'Esplorazione umana e robotica dell'Esa, Daniel Neuenschwander, e dall'amministratore delegato di Altec, Vincenzo Giorgio, alla presenza del direttore Scienza e innovazione dell'Agenzia spaziale italiana, Mario Cosmo. Il contratto garantirà i servizi industriali richiesti per mantenere operativi i processi della Iss per il periodo 2025-2029 nei settori dell'addestramento per astronauti e personale di supporto a terra (Gsp), logistica integrata di materiali, esperimenti e carichi utili dell'Esa, tra cui stoccaggio, preparazione del carico e movimentazione di hardware da e verso il sito di lancio e all'interno dell'Europa, e una serie di servizi di supporto operativo per preparare e garantire la prontezza delle operazioni della missione. "Una volta approvato, il contratto - ha commentato Neuenschwander - rappresenterà una pietra miliare significativa nei nostri sforzi per costruire il futuro dell'esplorazione sulla base dell'esperienza della Stazione spaziale internazionale Dal 2015 Altec è responsabile della fornitura diretta all'Esa dei servizi di addestramento, logistica e supporto operativo (Tlo) per il programma Iss Columbus, coordinando un team industriale internazionale complesso e altamente qualificato, distribuito tra Europa e Stati Uniti. Nel 2024 l'Esa ha indetto un concorso pubblico per l'assegnazione dei servizi per il periodo 2025-2029, vinto da Altec e dal suo team industriale. Con l'avvicinarsi dei lanci degli elementi del Lunar Gateway, l'Esa deve essere preparata per le operazioni. Le attività si concentreranno principalmente sulla preparazione dell'addestramento presso l'Eac, la logistica a Torino, ma includeranno anche il supporto all'Esa per la preparazione dei processi operativi.