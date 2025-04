Schillaci, "riformiamo servizio sanitario per più efficienza"

"Abbiamo trovato un sistema sanitario ingolfato e con criticità che si sono acuite negli anni. Sappiamo che purtroppo non si può certo risolvere tutto in un lasso di tempo molto breve, però è stato avviato un percorso che punta a riformare il nostro servizio sanitario in un'ottica di maggiore efficienza, di prossimità al cittadino". Lo ha affermato Orazio Schillaci, ministro della Salute, in collegamento video col congresso Cisl-Fp in corso a Firenze. "In questo percorso la collaborazione e il dialogo costruttivo con il sindacato assume particolare rilevanza", ha proseguito Schillaci, ricordando "come questo governo abbia aumentato le risorse del Fondo sanitario in maniera significativa, gran parte le abbiamo volute investire proprio a sostegno del capitale umano. Penso in primo luogo ai fondi per i rinnovi contrattuali: con la Finanziaria 2024 abbiamo messo a disposizione subito le risorse per i rinnovi del triennio 2022-2024, pari a circa 2,4 miliardi di euro, e anche con l'ultima legge di bilancio abbiamo assicurato risorse per i successivi rinnovi e per non compromettere la continuità contrattuale".