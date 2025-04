Da assemblea Italgas ok aumento per acquisizione 2i Rete Gas

L'assemblea degli azionisti di Italgas, con una partecipazione del capitale sociale pari al 79,43%. ha approvato in sede straordinaria la proposta di aumento di capitale in opzione per un importo complessivo massimo pari a 1.020 milioni di euro. L'aumento - ricorda una nota - è a servizio dell'operazione di acquisizione di 2i Rete Gas perfezionatasi lo scorso primo aprile e consentirà di ridurre l'indebitamento finanziario netto del gruppo post-operazione coerentemente con l'attuale livello di rating. In sede ordinaria l'assemblea ha dato il via libera al piano di azionariato diffuso 'IGrant 2025-2027' e al piano di stock grant ed i relativi aumenti di capitale a servizio.