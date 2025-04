Sanità: Fregolent (Iv), Piemonte da eccellenza a incubo

"I dati dimostrano in modo lampante il fallimento della sanità piemontese. Le famiglie della nostra regione sono le seconde in Italia, dopo la Sardegna, a dover rinunciare alle cure sanitarie. Un dato allarmante che certifica un drammatico arretramento: da sistema d'eccellenza, la sanità piemontese è diventata un incubo per tanti cittadini. Chi oggi governa la Regione deve assumersi la responsabilità di questa situazione e spiegare come si è arrivati a un tale livello di inefficienza e disuguaglianza nell'accesso alle cure". Lo scrive sui social la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent commentando la classifica delle Regioni in cui le famiglie hanno rinunciato alle prestazioni sanitarie.