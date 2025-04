Piemonte, discussione "Omnibus" in Commissione Bilancio

Prosegue in commissione Bilancio la discussione sulla legge di riordino dell'ordinamento regionale, detta Omnibus. L'assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone ha illustrato alcuni articoli in materia di edilizia sociale e fondo per il sovraindebitamento. L'assessore al Personale Gianluca Vignale ha spiegato la nuova organizzazione degli uffici della giunta, con i settori che passano da 122 a 128 con nuove denominazioni e dirigenti. Ha poi illustrato gli articoli di competenza dell'assessore all'Urbanistica Marco Gallo, spiegando che quelli relativi all'urbanistica saranno oggetto di un ddl dedicato e non verranno quindi inclusi nell'Omnibus. Sempre Vignale ha spiegato gli interventi in materia di turismo: verranno armonizzati con la legge statale che prevede il codice Cin per gli affitti brevi e la modulistica per la banca dati nazionale. Infine ha illustrato gli articoli su sanzioni e tributi e sulla sicurezza delle aree sciabili.