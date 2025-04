Nuova chiesa nel torinese, la consacra il cardinale Repole

Una nuova chiesa nel torinese: sarà il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, a presiedere sabato 12 aprile il rito di consacrazione della succursale di La Loggia dedicata alla vergine Maria, Mater Amabilis. Progettata dell'architetto Aimaro Oreglia d'Isola e dai collaboratori dello studio Isolarchitetti, l'edificio di culto, da 240 posti, è a servizio di una porzione di territorio che negli ultimi decenni ha visto un forte incremento di popolazione. Il sottochiesa si offre come luogo di servizio e accoglienza per la comunità, in particolare per i giovani. L'intervento è stato realizzato grazie al contributo della Cei e dell'Arcidiocesi di Torino Molta attenzione è stata posta agli aspetti ambientali ed energetici. Per quel che riguarda l'interno, i poli liturgici, la scultura del Cristo Crocefisso, il fonte battesimale e le vetrate sono state realizzate dall'artista Luisa Valentini, in collaborazione con Anita Blecic e Titti Garelli. La chiesa ospita anche un bene prezioso per La Loggia, la statua della Madonna con bambino, la Madonna de La Loggia o della Pace, di Leonardo Bistolfi. "In questo periodo di difficoltà e durezza del vivere - spiegano in parrocchia - consideriamo quest'opera un segno di speranza e fiducia, un invito alla corresponsabilità e partecipazione attiva, uno stimolo per una più feconda riscoperta di appartenenza e cittadinanza civile e religiosa e un'ulteriore promozione e qualificazione dell'intero territorio, con positivi e concreti benefici".