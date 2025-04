Flash mob di Fridays for Future davanti grattacielo Intesa

Un flash mob ambientalista oggi a Torino davanti al grattacielo di Intesa San Paolo durante il corteo per lo sciopero del clima organizzato dai Fridays for Future. Sei dimostranti si sono cosparsi di petrolio e, strisciando per terra, si sono avvicinati all'ingresso dell'edificio, mentre una speaker affermava: "Questo grattacielo e l'emblema del modello del sistema distruttivo della società occidentale". In precedenza, operando dietro uno striscione di Extinction Rebellion, degli attivisti avevano incollato sulla facciata del palazzo che ospita la sede della Città metropolitana volantini e manifesti contro il progetto di realizzare un tratto di tangenziale nella zona di Chieri. Sulla fiancata del locomotiva installata davanti alle Ogr sono comparse poi fotografie dei ministri Salvini, Nordio e Piantedosi insieme a manifesti (con il simbolo dei Fridays for Future) di contrarietà al ddl sicurezza e al cosiddetto decreto eco-vandali. Nel corteo ambientalista anche una bandiera della Palestina.