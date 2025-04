Baravalle (Lavazza), per consumatori prezzi caffè al limite

La tolleranza dei consumatori per l'impennata dei "prezzi del caffè è al limite". Così Antonio Baravalle, amministratore delegato di Lavazza, in un'intervista al Financial Times. Il top manager ha sottolineato che "l'aumento dei prezzi del caffè verde è stato in parte guidato dalla speculazione del mercato e dalle limitazioni dell'offerta dovute ai cambiamenti climatici. Questi ultimi, infatti, saranno un problema per il nostro settore nel medio-lungo termine". L'amministratore delegato di Lavazza, inoltre, si aspetta che le vendite di caffè "diminuiranno ulteriormente nel 2025", ma la società non ha ridotto la "forza lavoro e nemmeno gli sforzi di marketing e ricerca per tagliare i costi". Sul fronte dei dazi americani, Baravalle ha sottolineato che ci vorranno "due anni per costruire capacità produttiva aggiuntiva negli Stati Uniti per la crescita nel mercato nord americano".