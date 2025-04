Sanità: Schael a dipendenti, votate alle elezioni Rsu

"La massima partecipazione al voto" è un "fondamentale strumento di democrazia interna". Con queste parole il commissario della Città della Salute di Torino, Thomas Schael, ha invitato i dipendenti del comparto, con una lettera aperta, a votare per le prossime elezioni Rsu. Il motto è "si vota in sicurezza". Schael ha ringraziato tutti i dipendenti ed i professionisti aziendali per il loro lavoro, sottolineando che dal momento del suo insediamento, circa sei settimane fa, tutti hanno dimostrato grande impegno e professionalità. Le recenti prestazioni aggiuntive garantite nel serale e nei weekend sono state la dimostrazione di questo "attaccamento al proprio lavoro e di senso del dovere". Schael ha affermato che "le eccellenze" che contraddistinguono gli ospedali della Città della Salute sono il "frutto del lavoro di squadra di tutti i dipendenti" ed è anche per questo che "è fondamentale andare a votare per nominare i propri rappresentanti sindacali".