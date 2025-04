Regione Piemonte in missione in Ucraina, donati mezzi

Un fuoristrada e un'ambulanza sono state donate dalla Regione Piemonte alle comunità di Kupiansk e Krasnokutsk, in Ucraina, per aiutare le popolazioni colpite dalla guerra. Il gesto è giunto al culmine della missione istituzionale, terminata oggi, cui ha preso parte il consigliere regionale Sergio Bartoli. I mezzi - informa una nota della Regione - sono stati donati grazie al lavoro dell'associazione umanitaria La Memoria Viva in collaborazione con enti piemontesi e comunità locali. Bartoli è stato insignito della cittadinanza onoraria di Krasnokutsk, conferita dalla sindaca Iryna Karabut. Il consigliere, a sua volta, ha consegnato una lettera ufficiale nella quale ha ricordato l'impegno portato avanti dai tempi in cui era sindaco di Ozegna (Torino) sottolineando - spiega la nota - "la generosità delle la generosità delle comunità piemontesi e canavesane, l'impegno dell'associazione La Memoria Viva e i gesti concreti compiuti negli anni: dai generi alimentari alle ambulanze, ai farmaci e alla recente donazione di uno scuolabus". "Questa cittadinanza - ha commentato - per me ha un valore doppio: umano e istituzionale. È un riconoscimento che condivido con chi ha creduto in questo ponte tra territori, fatto di piccoli ma significativi gesti. L'ho scritto nella mia lettera: continueremo a costruire relazioni vere, fondate su umiltà, amicizia e cooperazione". In un collegamento video il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha ribadito "la vicinanza profonda del Piemonte al popolo ucraino, sottolineando come la solidarietà istituzionale sia oggi un valore imprescindibile da coltivare e difendere". La missione ha incluso anche una serie di visite a luoghi simbolo della resistenza ucraina (Irpin, Bucha, Hostomel) e all'ospedale pediatrico 'Ohmatdyt' di Kyiv. Nella delegazione erano presenti anche Daniela Ruffino (parlamentare di Azione), il vicesindaco di Pertusio (Torino) Antonio Cresto e, per La Memoria Viva, Roberto Falletti.