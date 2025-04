Cirio, bene governo italiano su dazi

"Io ho condivido la posizione del governo italiano" sui dazi "perché quando il premier Meloni ma lo stesso Tajani hanno detto serve un'azione e non una reazione in questa affermazione c'è tutto il significato di dire: 'Teniamo aperto il dialogo e vediamo cosa accade'. La dimostrazione è stata che questa scelta di Trump è stata sospesa. Non bisogna reagire con impulsività ma con schiena dritta". Lo ha affermato Alberto Cirio, presidente del Piemonte, a margine del suo intervento alla scuola di politiche europee Akademia, in corso a Firenze. Cirio ha spiegato che "i dazi sono molto facili da mettere ma pure da togliere, questo è l'elemento che dobbiamo tenere sempre in considerazione. I dazi non sono una direttiva europea o una legge dello Stato, che se poi fai ci metti tre anni a cambiarla. I dazi li metti e li togli in un minuto. Io credo nella politica del doppio canale: abbiamo bisogno di lavorare nel contesto europeo, il commissario Sefcovic ha incontrato più volte i ministri tra cui Tajani ed è una posizione europea che è fondamentale. La stessa Vor der Leyen ha dichiarato che se qualche Paese ha rapporti che possono aiutare la trattativa europea" allora li può mettere "in campo. Più parliamo, meglio parliamo e meglio è". In quest'ottica, ha concluso Cirio, "è opportuno aver possibilità di trasmettere un rapporto più solido, diretto tra i nostri due governi e anche tra i nostri due Paesi. Italia e America sono amici da anni. Io credo che" tutto questo "possa essere utile".