Ovada, scoperta targa al "Sindaco della Resistenza"

E' stata inaugurata oggi a Ovada (Alessandria) la targa commemorativa di Vincenzo Ravera, conosciuto come il 'Sindaco della Resistenza'. La targa è stata scoperta dalla figlia Domenica. Si trova lungo Scalinata Roma, vicino alla vecchia officina da fabbro dove Ravera lavorava accogliendo gli ovadesi e costruendo 'L'Ovada libera e repubblicana'. "In un'epoca come quella che stiamo vivendo - ha commentato il deputato alessandrino Federico Fornaro - è fondamentale ricordare le radici antifasciste della nostra democrazia repubblicana e la storia italiana nell'80esimo della Liberazione e della fine della Seconda Guerra Mondiale. Vincenzo Ravera è stato un vivido esempio di queste radici ideali, prima come partigiano e poi come primo sindaco di Ovada dopo la Liberazione fino al 1956. E' giusto ricordarlo come un galantuomo, un amministratore aperto al dialogo e un fedele interprete di una politica impregnata di valori forti e, al tempo stesso, capace di una straordinaria umanità". Come sottolineato dal sindaco Gian Franco Comaschi e dall'assessore Sabrina Caneva, la targa e la riedizione con nuove immagini e testi della pubblicazione stampata nel 2004 per la scomparsa di Ravera sono un dovuto riguardo "per gli uomini e le donne che l'Ovada libera e repubblicana l'hanno costruita con fatica, coraggio e laboriosità".