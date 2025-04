Comune e Regione assenti a commemorazione Cotugno

"Rammarico per l'assenza delle autorità della Città di Torino e della Regione Piemonte" alla commemorazione di Lorenzo Cotugno, l'agente di custodia ucciso dalle Brigate Rosse l'11 aprile 1978 in lungodora Napoli a Torino è stata espressa dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp. "La cerimonia - si legge in una nota - si è svolta alla presenza dei familiari, di un gruppo di agenti in pensione, di alcuni appartenenti al Corpo in servizio fra cui il primo dirigente Luca Morali, dell'associazione Nessun uomo è un'isola, di numerosi volontari. Totalmente assenti, invece, le autorità comunali e regionali". "Resta inaccettabile - commenta Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp - il silenzio istituzionale e ancora di più la tendenza, oggi purtroppo sempre più frequente, a offrire spazio e visibilità a chi, senza aver mai mostrato alcun pentimento, si è macchiato di crimini efferati. Rivedere questi individui varcare la soglia degli istituti penitenziari ed essere talvolta celebrati è un oltraggio alla memoria dei caduti e alla dignità delle loro famiglie".