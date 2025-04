Schillaci, stop fondi a pioggia ma vanno dati a chi li usa bene

"Il primo che vorrebbe avere più fondi per la sanità sono io, ma bisogna cambiare il paradigma perché non si può più basare il funzionamento del Ssn solo sui soldi ma bisogna efficientare il sistema. I soldi non possono più essere dati a pioggia ma vanno dati a chi li sa usare bene". Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ospite di Omnibus su La7. "I soldi sonio stati dati e il prossimo anno nella legge di bilancio ci sono 5 miliardi in più per la sanità", ha aggiunto. Tuttavia, evidenzia il ministro, "dai dati emerge che ci sono regioni più o meno performanti . La Corte dei conti analizzando i finanziamenti messi dal governo per le liste di attesa osserva che più di un quarto dei soldi non vengono spesi o vengono spesi per altro nelle voci di bilancio".