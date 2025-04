Controlli su bus e tram, oltre 20% senza biglietto a Torino

Oltre il 20% dei passeggeri di bus e tram non avevano abbonamenti o biglietti di viaggio. E' il bilancio al termine dei controlli effettuati, in un servizio coordinato di Gtt e carabinieri, che ha per obiettivo il contrasto dei reati sui mezzi pubblici. I controlli sono stati fatti su 26 vetture tra bus e tram delle linee 13, 15, 18, 30, 55, 56, 61 e 67 che passano nl centro città. Con più di 600 passeggeri, sono state circa 160 le sanzioni elevate per mancanza del titolo di viaggio. Inoltre un ventenne e un quarantottenne sono stati segnalati amministrativamente alla Prefettura per possesso di modica quantità di hashish. Una coppia di giovani è stata invece riconosciuta dai militari dell'Arma per un furto di una moto avvenuto il giorno precedente. La moto è stata subito recuperata e restituito al legittimo proprietario: era parcheggiata a pochi passi dalla Stazione Ferroviaria di Porta Susa.