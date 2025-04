Forza Italia, Alfonso Conte nuovo coordinatore ad Alessandria

Forza Italia Alessandria ha un nuovo coordinatore: il congresso cittadino ha eletto Alfonso Conte. Tra i compiti del nuovo coordinamento la preparazione in vista delle elezioni amministrative per il Comune nel 2027. "Forza Italia - spiegano dal partito - ha tutte le carte in regola per affrontare al meglio questo appuntamento e far in modo che Alessandria torni a brillare dopo le mancanze dell'attuale amministrazione di centro sinistra". Ad Alfonso Conte i complimenti e gli auguri di buon lavoro da Paolo Zangrillo, coordinatore regionale in Piemonte di Forza Italia e ministro alla Pubblica Amministrazione. "Saprà guidare il partito con passione, competenza e spirito di servizio. Forza Italia è viva, radicata e in crescita. Vogliamo un partito vicino ai bisogni reali, capace di ascoltare e dare risposte concrete". Dal 2021 commissario alessandrino di Forza Italia è stato Davide Buzzi Langhi, attuale consigliere regionale in Piemonte.