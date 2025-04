Incappucciato lascia plico con sospetto ordigno, allarme a Novi

Indagini in corso dei Carabinieri di Novi Ligure (Alessandria) per un plico con un sospetto ordigno esplosivo abbandonato, verso le 5 di questa mattina nel cortile di una palazzina al civico 72 di corso Cavallotti a Novi Ligure (Alessandria). Secondo le prime informazioni, ad accorgersene è stato uno dei residenti che ha avvisato il 112. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino. Come precisato dalla sala operativa provinciale, "il presunto ordigno sembrava composto da due contenitori collegati con una scheda elettronica. Alcune telecamere della zona avrebbero ripreso un uomo incappucciato posizionarlo". E' stata evacuata in via precauzionale una ventina di persone. Alcune hanno raggiunto le case di parenti o conoscenti, altre si sono sistemate sulle auto parcheggiate. Presente un'ambulanza per eventuali necessità sanitarie. Le operazioni di brillamento - condotte dagli artificieri della Questura di Torino - si sono concluse senza particolari criticità e i residenti hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni. "Seguiremo tutte le piste", assicurano dalla compagnia dei carabinieri di Novi.