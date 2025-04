Droga e spacciatori, negozio di alimentari chiuso per 30 giorni

Chiusura al pubblico e sospensione della licenza per 30 giorni al titolare per un'attività di commercio di alimenti e bevande in zona Barriera Milano a Torino. Il provvedimento è stato emesso dalla Questura di Torino dopo un'indagine svolta dal Commissariato Centro che aveva portato nel mese di marzo, al deferimento della titolare dell'esercizio e all'arresto dei due avventori per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso e di ricettazione. La Polizia aveva trovato sostanza stupefacente, oggetti utilizzati per il taglio e lo smistamento della droga, 8.000 euro in denaro, 12 telefoni cellulari e un computer. Successivamente, nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio per contrastare lo spaccio d droga, i poliziotti del commissariato Barriera Milano avevano notato uscire dal negozio uno dei due arrestati nel precedente controllo che, vedendoli, ha tentato di disfarsi della droga, svuotandola in una canna fumaria e provando in parte a deglutirla. Ma l'uomo era stato bloccato dagli agenti, che l0avveano trovato in possesso di crack e cocaina e di 400 euro. La chiusura del locale e la sospensione della licenza sono state decise in considerazione del fatto che l'esercizio commerciale veniva utilizzato come punto di ritrovo per i consumatori di droghe.