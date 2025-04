Pacco sospetto a Novi Ligure, non c'erano ordigni

Non c'era un ordigno nel pacco sospetto lasciato in un cortile che all'alba di oggi ha fatto scattare l'allarme a Novi Ligure (Alessandria), dove un uomo si è rivolto al 112. Sul posto sono state inviate pattuglie dei Carabinieri che hanno messo in sicurezza l'area, con il supporto dei Vigili del Fuoco e del 118. L'intervento degli artificieri della Questura di Torino ha definitivamente messo in sicurezza l'abitazione interessata e l'intera area circostante. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per individuare l'autore dell'atto intimidatorio.