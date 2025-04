Rave party nel Torinese, scontri con forze dell'ordine

Tensione oggi pomeriggio a Loggia, in provincia di Torino, tra i partecipanti a un rave party illegale, e le forze dell'ordine. Ci sono stati brevi scontri tra alcuni giovani e polizia e carabinieri intervenuti sul posto. Nei disordini ci sarebbero anche dei contusi o feriti in modo lieve. La tensione si è poi allentata, almeno per il momento. Il rave si è tenuto in un ex capannone industriale e dalle prime ore della scorsa notte vi hanno partecipato centinaia di persone. Le tensioni di oggi pomeriggio si sono verificate in una strada vicino al luogo del party.