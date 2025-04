Azione Extinction Rebellion a Torino, Regione dia dati clima

Azione di Extinction Rebellion oggi a Torino contro la Regione Piemonte: gli attivisti si sono presentati davanti agli uffici dell'Urp (Ufficio relazioni con il pubblico), attaccando alle vetrate dei manifestini con la riproduzione in grande formato dei "moduli di lamentela" e consegnando "centinaia di lettere". "Stiamo continuando a chiedere - è il testo di una nota diffusa dal gruppo - che la politica regionale si mobiliti per prevenire gli eventi climatici estremi e che comunichi in modo chiaro e tempestivo tutto ciò che la crisi climatica comporta". "La Regione Piemonte - si afferma ancora nel comunicato - dice di avere ottenuto grandi risultati e di avere messo in atto ottime misure; tuttavia non comunica dati che consentano una valutazione dell'efficacia delle misure adottate per raggiungere la neutralità climatica e l'interruzione della distruzione di ecosistemi. Ci hanno detto di limitarci a usare i canali istituzionali che loro ci hanno dato, come se non fossero già stati tentati tutti. Non possiamo più limitarci a chiedere per favore".