Nicco (FdI), condanna per l'azione di Extinction Rebellion

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco (FdI), esprime "ferma condanna per quanto accaduto questa mattina presso l'Urp (Ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale, le cui vetrine sono state imbrattate con manifesti affissi abusivamente". "Si tratta di un gesto inaccettabile - dichiara il presidente - perché è stato deturpato un bene pubblico e anche perché è stato utilizzato senza alcuna autorizzazione il logo ufficiale della Regione Piemonte, creando un grave fraintendimento in merito alla paternità del messaggio diffuso". Il presidente ribadisce che "ogni forma di espressione e di protesta è legittima e accettata in democrazia, purché si svolga nel rispetto delle persone, delle istituzioni e del patrimonio pubblico". "In questo caso - prosegue - il confine è stato ampiamente superato: colla e carta sono state spalmate su tutte le superfici vetrate dell'Urp, causando danni che ora richiederanno l'intervento degli addetti del Consiglio regionale per la completa rimozione dei manifesti e la pulizia delle vetrine". Del fatto, viene riferito, "è stata informata la Digos".