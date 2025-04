Cappellari confermato presidente Abi Piemonte

Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Vda e Sardegna di Intesa Sanpaolo, è stato confermato presidente dell'Abi Piemonte per il prossimo biennio. Nella stessa riunione si è insediata la nuova Commissione regionale. A fine 2024 i prestiti bancari all'economia piemontese hanno superato i 107 miliardi di euro. Le imprese sono state finanziate con più di 47,9 miliardi e le famiglie con oltre 43,9 miliardi. Per quanto riguarda la rischiosità, le sofferenze lorde si sono attestate ad oltre 1,6 miliardi di euro (pari all'1,6% del totale dei finanziamenti). Superiori a 136 miliardi i depositi da parte della clientela. "Come Abi Piemonte - ha affermato Cappellari - intendiamo rafforzare la collaborazione tra le banche del territorio e tutti gli attori economici e istituzionali per riattivare i punti di forza produttivi, offrendo accanto alla disponibilità di erogazione creditizia anche un'altissima competenza nella consulenza strategica per intercettare le opportunità derivanti da strumenti agevolativi e di garanzia a disposizione".