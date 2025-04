Banca Reale festeggia i 25 anni con "bilancio da record"

Banca Reale festeggia i suoi primi 25 anni di attività "con il miglior bilancio nella storia dell'istituto", con utile netto pari a 8,3 milioni di euro, un patrimonio netto di 92,5 milioni di euro, un totale attivo di 1,3 miliardi e masse gestite per 17,9 miliardi. Una conferma, questa, della solidità della visione di lungo periodo, dell'approccio centrato sulla relazione con il cliente e della sinergia tra servizi bancari e assicurativi. "In questi 25 anni Banca Reale ha dimostrato come si possano coniugare solidità economica e responsabilità offrendo soluzioni concrete e sostenibili per le persone, le imprese e la collettività; una Banca orientata all'ascolto, che contando sui valori creati in quasi 200 anni di storia del Gruppo, contribuisce a costruire un futuro migliore per i propri Clienti e per la società" spiega Carlo Pavesio, presidente del consiglio di amministrazione di Banca Reale. Dalla sua fondazione, l'istituto ha sviluppato un modello di business integrato con il mondo assicurativo, posizionandosi come il polo finanziario di Reale Group. Un asset che si è rafforzato, portando la banca a triplicare i mezzi propri e a raggiungere oltre 100.000 clienti, con una presenza capillare sul territorio grazie a 10 filiali, 29 Spazi Banca nelle agenzie assicurative più grandi delle due Compagnie del gruppo, 341 consulenti finanziari e la distribuzione di prodotti bancari standardizzati nelle altre 900 agenzie di assicurazione di Reale Mutua Assicurazioni e Italiana Assicurazioni. "Abbiamo costruito una banca sulle basi dei principi guida per Reale Group: mutualità, sostenibilità ed eccellenza nel servizio, sostenendo la nostra unicità e ottimizzando le risorse disponibili. Oggi siamo una realtà riconosciuta, protagonista e solida in grado di offrire valore ai clienti e al gruppo", osserva Massimo Luviè, direttore generale di Banca Reale e condirettore generale di Reale Mutua Assicurazioni.