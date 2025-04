Iren insieme agli studenti, aperta call per bando AmbientAzioni

Sostenere le idee e le progettualità delle nuove generazioni per promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio della provincia di Torino: con questi obiettivi si è aperto, sul sito di Iren Collabora, il nuovo bando AmbientAzioni promosso dal Comitato Territoriale Iren di Torino e dedicato alla realizzazione e sviluppo di progetti sulla sostenibilità e la transizione green, in particolare per il territorio della Città Metropolitana. La partecipazione è gratuita ed è aperta a istituti scolastici e universitari e associazioni, in collaborazione con scuole ed università, che hanno sede a Torino e provincia. L'obiettivo del bando è quello di selezionare fino a tre progetti che implementino politiche e azioni di sostenibilità ambientale. Nello specifico, i temi che l'edizione del 2025 include sono: il risparmio di risorse energetiche e idriche, la riduzione della produzione di rifiuti, la riduzione della produzione diCO2, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la valorizzazione ambientale del territorio dell'area della Città Metropolitana di Torino. Gli elaborati proposti dovranno rispettare una serie di requisiti, tra cui: l'innovatività, la replicabilità in altri contesti, la realizzabilità immediata del progetto, l'esclusione di finalità commerciali dirette del progetto e avere un costo di realizzazione compreso tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 25.000 euro. La candidatura dei progetti potrà essere completata compilando l'apposito modulo in tutte le sue parti e inviata entro e non oltre il 14 novembre 2025 tramite la piattaforma dei Comitati Territoriali Iren www.irencollabora.it