Orlando, serve strategia su profonda crisi automotive

"Con le Rsu della Lear a Grugliasco, in provincia di Torino, azienda colpita dalla crisi profonda dell'automotive che sta determinando un impoverimento del tessuto industriale piemontese e nazionale lasciando nella disperazione centinaia di lavoratori e le loro famiglie. A loro, insieme ad Anna Rossomando, a Chiara Gribaudo e a Nadia Conticelli, abbiamo assicurato tutto il sostegno del Partito democratico, che non è mai mancato in questi anni, e tutta la determinazione per non perdere posti di lavoro e capacità produttiva. Ora occorre una strategia di insieme per fronteggiare non solo il progressivo disimpegno di Stellantis, nonostante le numerose rassicurazioni, ma anche le ricadute sull'indotto". Così l'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali del Pd, Andrea Orlando, che ha incontrato davanti ai cancelli della fabbrica le Rsu di Lear a Grugliasco, in provincia di Torino, insieme ad una delegazione del partito nella sesta tappa in Piemonte del Viaggio del Pd nelle realtà industriali del Paese.