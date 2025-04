Stati generali degli ospedali italiani a Torino, focus Piemonte

Digitalizzazione e innovazione, sostenibilità dei percorsi sanitari, prevenzione come investimento strategico nella sanità pubblica, l'eccellenza e il rapporto tra gli ospedali, il territorio e il contesto sociale. Sono alcuni dei temi della quarta edizione dell'Open Meeting Grandi ospedali, che sarà ospitato da Torino all'Iveco Industrial Village il 28 e 29 maggio. Due giorni di confronto, organizzati da Koncept, tra strutture ospedaliere pubbliche e private, università, istituzioni e innovatori del settore per una sorta di stati generali degli ospedali italiani. L'appuntamento si focalizzerà sulle priorità della Regione Piemonte, medicina territoriale, tecnologie avanzate, ottimizzazione delle liste d'attesa e sarà aperto da una sessione plenaria, in cui si farà il punto sulla sanità italiana nel contesto internazionale, con esperienze internazionali a confronto. Seguiranno sessioni tematiche e laboratori mirati per costruire la "Regione della Salute 2025" e tracciare la rotta verso un nuovo modello di sanità. Il tutto con uno sguardo all'Europa e all'orizzonte del Mediterraneo e Mitteleuropa. "Sarà un grande laboratorio internazionale per un confronto su come si evolve la sanità, le professioni e sulla digitalizzazione di un servizio, che fino a oggi è rimasto indietro rispetto ad altri settori - dice Thomas Schael, commissario della Città della salute e della scienza di Torino -. Noi siamo uno dei più grandi ospedali del Paese e d'Europa e ci stiamo preparando alla sfida della libera scelta del cittadino europeo su dove farsi curare. Si punta ad attrarre in primis pazienti da Liguria, Milano, dal nord della Toscana e anche dalla Francia, ma pure dall'Europa Centrale. L'altro tema è quello del Mediterraneo, dove ci sono grandi eccellenze, ma anche grandi bisogni, specialmente nelle zone di guerra". Per l'assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi, questo appuntamento è "una finestra sul mondo e occasione di confronto fra le migliori professionalità su temi centrali per il Piemonte". "La sempre maggior partecipazione e il crescente interesse riscossi dalle tre edizioni passate sono la premessa alla quarta edizione", conclude Paolo Petralia, direttore generale Asl 4 Liguria, coordinatore Community Ambassador della Sanità.