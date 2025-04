Industriali, "rafforziamo filiere produttive e Made in Italy"

Puntare sul rafforzamento delle filiere produttive, in particolare tessile e agroalimentare, e sul valore del Made in Italy. Lo chiedono gli industriali nel convegno 'Filiere, Made in e Pmi: sinergie per un ecosistema strategico', organizzato da Piccola Industria Confindustria e Piccola Industria di Confindustria Piemonte, in collaborazione con l'Unione Industriale Biellese, presso il MeBo Experience - Museo Menabrea Botalla di Biella. "Dobbiamo proteggere le nostre eccellenze, investire in innovazione e sostenibilità, e garantire alle imprese un ambiente favorevole alla crescita, con meno burocrazia e più accesso ai finanziamenti. Solo con uno sforzo collettivo potremo trasformare le difficoltà in opportunità e costruire un futuro solido per l'industria piemontese" ha detto Alberto Biraghi, presidente di Piccola Industria di Confindustria Piemonte. "Il made in Italy è un patrimonio soprattutto culturale, che genera conseguenze economiche: è un brand riconosciuto in tutto il mondo che rappresenta le capacità uniche del saper fare italiano in svariati settori. In questo senso, sarebbe forse opportuno affiancare al concetto di 'made in Italy' anche quello di 'made by Italians' perché sono le persone che fanno la differenza, a partire dagli imprenditori. L'industria, infatti, è il cuore pulsante del Made in Italy e la forza della nostra filiera produttiva è la sinergia tra competenze, territori e passione" spiega Paolo Barberis Canonico, Presidente dell'Unione Industriale Biellese. "Le istituzioni hanno il dovere di essere al fianco delle imprese e delle filiere strategiche del nostro territorio, accompagnandole in un percorso di crescita e consolidamento che valorizzi il Made in Italy e le straordinarie competenze delle nostre pmi, dei nostri imprenditori e lavoratori. Il Piemonte, con eccellenze come il tessile e l'agroalimentare, dimostra come tradizione e innovazione possano coniugarsi in un modello vincente" sottolinea Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte.