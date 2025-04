Costa (FI), intercettazioni dei calciatori non sono pubblicabili

"A distanza di oltre un anno dal procedimento penale e da quello sportivo vengono morbosamente pubblicate le intercettazioni di vicende ormai definite relative ai calciatori ed al procedimento che li ha interessati. Le intercettazioni e le chat non sono pubblicabili per legge, ma tutti se ne fregano", scrive in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia. "Le intercettazioni e le acquisizioni di chat sono mezzi di ricerca della prova, da utilizzare nel procedimento penale, non certo strumenti per far vendere i giornali. Ho già presentato sugli stessi argomenti un'interrogazione al ministro Nordio, della quale attendo risposta, e riproporrò il tema in una nuova interpellanza, perché è inutile che il Parlamento approvi le norme se vengono sistematicamente e impunemente violate", conclude.