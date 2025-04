Meteo, a Torino è ancora possibile accendere il riscaldamento

Il meteo di questi giorni tiene accesi i riscaldamenti a Torino che, per legge, avrebbero dovuto essere spenti a partite da oggi. Ma vista la situazione meteorologica attesa almeno fino a venerdì 18 aprile la Città ha deciso di permettere l'accensione in deroga degli impianti di riscaldamento fino a un massimo di 7 ore giornaliere, tra le ore 5 e le ore 23. L'accensione è discrezionale con l'obbligo di non superare i 18 gradi per gli edifici industriali, artigianali e assimilabili e i 20 gradi per tutti gli altri edifici.