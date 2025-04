Incendio devasta bus trasporto pubblico nel Torinese

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 8 sulla circonvallazione est di Volpiano, nel Torinese, per un autobus del trasporto pubblico, alimentato a gasolio, che ha preso fuoco. Il bus era in sosta quando è stato avvolto dalle fiamme: a bordo c'era solamente l'autista, che è riuscito a uscire in tempo e a chiamare i soccorsi. Tre squadre dei vigili del fuoco si sono occupate di domare l'incendio e sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.