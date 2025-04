Italdesign e 19-01 Holding faranno velivolo anfibio avanzato

Italdesign e 19-01 Holding svilupperanno insieme WF-X, un avanzato velivolo anfibio di grandi dimensioni progettato per operazioni antincendio e interventi di protezione civile. Questa collaborazione - sottolinea una nota - unisce i 60 anni di esperienza di Italdesign nel campo della progettazione e dell'ingegneria con l'approccio visionario di 19-01, focalizzato sulle tecnologie aeronautiche di nuova generazione. Le due realtà mettono in campo competenze complementari per dare vita a una piattaforma aerea altamente versatile e innovativa. Italdesign contribuirà in modo determinante alla progettazione e allo sviluppo di configurazioni di cabina modulari, adattabili a differenti profili di missione. L'obiettivo è garantire massima flessibilità operativa, efficienza e rapidità di riconversione del velivolo, in linea con le esigenze delle diverse attività per cui è stato concepito. Inoltre, Italdesign si occuperà dell'ottimizzazione della cabina di pilotaggio, impiegando avanzati strumenti Ux proprietari per migliorare l'ergonomia, la sicurezza dei piloti, la gestione delle situazioni critiche e le performance generali dell'aeromobile. "Questa collaborazione, fortemente voluta dal team di progettazione della holding 19-01, rappresenta l'opportunità di integrare l'eccellenza riconosciuta di Italdesign in tutti i settori in cui ha operato, applicandola allo sviluppo di soluzioni ingegneristiche avanzate capaci di rendere il WF-X un velivolo riconfigurabile in modo rapido ed efficiente per le diverse missioni previste", commenta Renato Sacchetti, fondatore e ceo di 19-01 Holding. Grazie a questa sinergia, Italdesign e 19-01 sono pronte a guidare il progetto WF-X nel passaggio dalla fase concettuale a quella industriale, segnando un importante traguardo nel percorso di realizzazione di un nuovo standard per l'aviazione civile di emergenza.