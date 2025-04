Filca-Cisl Piemonte, De Lellis confermato alla guida

Mario De Lellis è stato confermato segretario generale della Filca-Cisl Piemonte nel corso del 14/o congresso della categoria che si è svolto ieri a Calamandrana (Asti). Con De Lellis sono stati eletti in segreteria Vincenzo Battaglia e Carlo Rivellino. "La sicurezza nei cantieri e nelle aziende resta la priorità della nostra azione sindacale - ha spiegato De Lellis - il Piemonte sta pagando un tributo di vite altissimo. Grande attenzione anche alla legalità e alle regolarità, perché abbiamo il dovere etico e morale di pretendere il rispetto delle regole nel sindacato e nel mondo del lavoro". Tra le altre priorità del segretario l'integrazione dei lavoratori migranti, che rappresentano il 50% del totale degli oltre 16.500 iscritti alla Filca piemontese. De Lellis ha poi lanciato una proposta: "Si possono utilizzare le risorse accantonate nelle Casse edili per interventi a favore dei lavoratori e delle imprese, anche per progetti a sostegno dei redditi bassi e per l'accoglienza dei migranti. Nella regione ci sono lavori per 25 miliardi di euro che possono dare occupazione ad almeno 30mila operai qualificati e 10mila tecnici. Si tratta di una grande opportunità di formazione e crescita professionale, che deve però vedere la coesione sociale di tutte le istituzioni".