Cim4.0 Torino, valore della produzione 8,36 milioni (+50%)

Il Centro di Competenza Nazionale Cim4.0 - uno degli otto centri italiani promossi dal Mimit - ha superato tutti gli obiettivi economici e progettuali del Piano 2024, con la previsione di una crescita ulteriore nei prossimi anni a favore dei processi di innovazione delle imprese del Made in Italy. L'assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio 2024, chiuso con un totale del valore della produzione pari a 8,36 milioni di euro (+50% rispetto all'anno precedente) e il budget per il 2025 che prevede un ulteriore incremento di circa il 10%. "Il nostro centro di competenza ha sin da subito seguito un modello di business basato sulla concretezza operativa e su una visione sostenibile di tutte le attività da noi promosse e funzionali a supportare e accrescere la competitività delle imprese, soprattutto pmi. Un lavoro che non abbiamo svolto da soli: i risultati economici e reputazionali del Cim4.0 derivano infatti da un approccio collaborativo e sistemico che ha visto coinvolti in primis Politecnico e Università di Torino, unitamente alle aziende, soci fondatori del centro, oltre che importanti player tecnologici qualificati come activity partner e soprattutto numerosi stakeholder che hanno contribuito a valorizzare le nostre attività in un contesto locale, nazionale e internazionale. La nostra ambizione è quella di proseguire a crescere ed essere riconosciuti dalle imprese sempre più come Centro World Class per il trasferimento tecnologico" spiega Enrico Pisino, ceo di Cim4.0. "Sono quasi 500 quelle che si sono rivolte al nostro centro tra grandi aziende, pmi e start- up verso una reale transizione tecnologica e green. Un lavoro di squadra che ha coinvolto tutto il team del competence center, le imprese partner, le istituzioni e gli stakeholder" aggiunge Luca Iuliano, presidente del Cim4.0.