Approvato dal Consiglio regionale il Piano di gestione dei rifiuti speciali

Approvato dal Consiglio regionale il Piano di gestione dei rifiuti speciali che, confermando gli obiettivi del precedente piano del 2018, individua target più coerenti con l'arco temporale al 2030, quali ridurre almeno del 5 per cento la produzione dei rifiuti speciali non pericolosi e almeno del 10 per cento la produzione dei rifiuti speciali pericolosi e garantire un conferimento in discarica di rifiuti speciali non superiore al 5 per cento del totale, in peso, dei rifiuti speciali prodotti. Ma, rispetto al precedente Piano, vengono introdotte alcune novità. “Per la prima volta, all'interno del piano di gestione dei rifiuti speciali, trova collocazione la sezione dedicata ai fanghi da depurazione e anche un programma per la riduzione della pericolosità e della produzione dei rifiuti”, ha affermato l'assessore all'Ambiente Matteo Marnati.